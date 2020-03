Mustamäel algavad Raja ja Mäepealse tänava rekonstrueerimistööd

«Mäepealse ja Raja tänavad on viimastel aastatel muutunud oluliseks tuiksooneks, mida kasutavad igapäevaseks tööle või kooli sõiduks lisaks kohalikele Mäepealse ja Kadaka pst elanikele ka linna sisenevad autojuhid ja Tehnopoli linnakus töötavad inimesed. Olemasolevad teed on lagunenud, ilma ohutute kõnniteede ja tänavavalgustuseta,» kommenteeris Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats rekonstrueerimistööde vajalikkust.

Rekonstrueerimistööde mahus rajatakse tänavalõigud äärekividega piiritletud kahesuunaliste sõiduteedena, sõidurea laiusega 3,5 meetrit. Raja tänava ja Mäepealse tänava ristmikule paigaldatakse foorid. Tänavate mõlemale küljele rajatakse 2,5-4 meetri laiused kergliiklusteed. Tänavatele rajatakse sajuveekanalisatsioon ning AS Tallinna Vesi finantseerimisel rekonstrueeritakse veetrassid.

Ehitustööde lepinguline maksumus on 1,65 miljonit eurot, millest 215 000 euro ulatuses on ehitustööde kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi.