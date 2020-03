Blogi, video ja fotod ⟩ Halvima stsenaariumi puhul võib Eestis koroonaviirusesse nakatuda kümneid tuhandeid inimesi

Tänase seisuga on Eestis kinnitatud kaks koroonaviirusega nakatumise juhtu, esimene neist tuvastati 27. veebruari varahommikul Riiast bussiga Tallinnasse reisinud inimesel. Nakatanu viidi kohe haiglaravile ning ta on praeguseks paranemas.

Teisipäevase seisuga on Eestis võetud 100 Covid-19 proovi, neist 98 on olnud negatiivsed. Terviseameti hinnangul on võimalik, et Eestis tuvastatakse turismi ja rahvusvahelise reisimise tõttu üksikjuhte, kuid väga oluline on siinkohal võimalike juhtude ja nende kontaktsete kiire tuvastamine selleks, et tõkestada haiguse levikut.