VIDEO ⟩ Termokaamera tuvastatud palavikuga reisija saab vabalt sadamast lahkuda

Kui reisija kehatemperatuur on alla 38 kraadi, siis termokaamera näitab rohelist tuld, ehk hoiatust ei anta. «Selle peale masin ei hakka alarmi andma ja inimene läheb vabalt sõelast läbi. See on määratud selle pärast nii, et ei tekiks liiga suured [ummikud - toim-]. Kehatemperatuur üle 38 kraadi viitab juba reaalsele viirusnakkusele,» selgitas sotsiaalministeeriumi nõunik.