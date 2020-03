Tallinki toel linnahalli ellu äratada plaaniv pealinn jätab endale varuvariandi

Kui Tallinn, Tallink Grupp ja selle suuromanik Infortar möödunud nädalal ühisettevõtte loomisest teatasid, nimetasid nad linnahalli renoveerimise maksumuseks 300 miljonit eurot ning Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene on kinnitanud, et sellest ühtki senti ei tule maksumaksja taskust, kirjutab ERR-i uudisteportaal .

Kolmapäeval ütles aga peaminister Jüri Ratas Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister», et riik ei kavatse riigieelarvestrateegias (RES) aastateks 2020-2021 linnahalli kordategemiseks ette nähtud 40 miljonile eurole uut otstarvet otsida, sest see raha ei ole vabanenud.