Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku tõkestamise täiendavad meetmed

«Eesti ametkonnad jälgivad hoolikalt koroonaviiruse olukorra arenguid ning riik teeb kõik selleks, et viiruse edasist levikut tõkestada,» rõhutas peaminister Jüri Ratas. «Praegu oleme me olukorras, kus tänu nakatunute vastutustundlikule käitumisele on meil üksikud ja kontrollitud haigusjuhtumid. Meie peamine eesmärk praegu peab olema viiruse suurema levimise ärahoidmine elanikkonna seas.»