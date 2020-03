Eesti tõstatas esmakordselt Julgeolekunõukogu ajaloos küberjulgeoleku küsimuse

«Venemaa sõjaväeluure GRU poolt korraldatud küberoperatsiooni eesmärk oli kahjustada Gruusia mainet ning külvata segadust. See on järjekordne näide Venemaa vastutustundetust käitumisest ja stabiilsuse rikkumisest küberruumis,» selgitas välisminister Urmas Reinsalu.

«Tänane teemapüstitus on selle laua taga ajalooline ja näitab, et küberruumi stabiilsust kahjustav käitumine ei jää tähelepanuta. Julgeolekunõukogu valitud liikmena seadis Eesti endale üheks eesmärgiks tõsta liikmete teadlikkust küberoperatsioonide mõjust ja juba varem rahvusvaheliselt kokkulepitud käitumisreeglite kehtivusest. Oleme veendunud, et Julgeolekunõukogu peab tegelema ka selliste rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ohustavate probleemidega, mis on uute teemadena alles aegamööda jõudmas Julgeolekunõukogu päevakorda,» lisas ta.