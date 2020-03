Kaljulaid ÜRO-s: vaja on parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust

Kaljulaidist sai 2018. aasta sügisel ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi kutsel üle maailma naiste, laste ja noorukite tervise ning heaoluga tegeleva liikumise «Iga naine, iga laps» (Every Woman, Every Child – EWEC) kaasjuht. Sel nädalal tähistati ÜRO-s liikumise 10. sünnipäeva ning arutati, kuidas luua rohkem võimalusi nende teenuste kättesaadavuse suurendamiseks.

«Kümne aastaga on see liikumine palju ära teinud ning maailmas on tõusnud teadlikkus teema olulisusest. Meil on palju edulugusid. Kuid olukord maailma erinevais paigus on selline, et me oleme paraku veel väga kaugel olukorrast, kus saaks sellega rahul olla. Ka see liikumine, mille kaasjuht olen, peab hoolega järele mõtlema, kuidas muuta oma tegevust efektiivsemaks,» ütles president Kaljulaid EWEC juhtkomitee kohtumisel.

Riigipea rõhutas vajadust muuta ÜRO algatus konkreetsemaks ning fokusseeritumaks ja kaasata senisest enam ka erinevaid erasektori algatusi. Samuti pidas riigipea oluliseks uute tehnoloogiate paremat rakendamist ning pakkus välja digitaalse nö turuplatsi loomise. «Nii nagu teisteski valdkondades, on ka tervishoius sageli olemas nii nõudlus kui pakkumine, ent need ei saa alati omavahel kokku. Mõnes riigis on näiteks emakakaelavähi vastu vaktsineerimine takerdunud, sest pole piisavalt arste, samas on teistes riikides vabaühendusi ja algatusi, mis seda teenust pakuvad – meie asi on mõelda, kuidas need kokku viia,» sõnas president Kaljulaid juhtkomitees kõneldes ning tegi EWEC-ile ka ettepaneku korraldada ÜRO Peaassambleel sellel teemal kõrvalüritus.

EWEC-i liikumisse annavad oma panuse nii erinevad riigid kui erasektor ja vabaühendused ja selle tegevus keskendub eelkõige emade, vastsündinute, laste ja noorukite ennetatavate surmade vältimisele ning vajalike tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisele.