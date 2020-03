Eesti kõige tihedama liiklusega teelõik asub Tallinna-Pärnu maanteel linna piiril

2018. aastal kasvas liiklussagedus võrreldes 2017. aastaga 2,9 protsenti. Liiklusloenduse andmed on oluliseks sisendiks maanteede projekteerimisel, ehitamisel ning hooldamisel.

Suurem liiklus on koondunud suuremate linnade või tööstuspiirkondade ümbrusse. Suurima liiklusega teelõik asub jätkuvalt Tallinna linna piiril Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel, mille lõigul 13,0-13,8 km mõõdeti aasta keskmiseks liiklussageduseks 33 794 autot ööpäevas. See teelõik on olnud Eesti tihedaima liiklusega juba alates 2009. aastast. Sama teelõigu kõrval asub ka maanteeameti peakontor.