Fotod ⟩ Selgus Kolde puiesteele rajatava riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitja

Riigi Kinnisvara AS, haridus- ja teadusministeerium, Eesti Arhitektide Liit ning Tallinna linnavalitsus korraldasid Kolde pst 67a plaanitava riigigümnaasiumi õppehoone arhitektuurikonkursi, mille võitis Arhitekt Must ideekavandiga «Seitse venda». Ideekavandi autorid on Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Katrin Vilberg ja Lisett Laurimäe.

«Žürii hinnangul on võidutöö selge ja sümpaatse mahulise planeeringuga kontseptsioon, mis sobitub hästi ümbritsevasse linnaehituslikku konteksti. Meeldiv ja põhjalikult läbi töötatud on siseruumi lahendus, kus avatud alad on hästi liigendatud, mis pakub mitmekesist tegevusruumi. Kampuse ala väliruum on põhjalikult läbi lahendatud,» ütles Riigi Kinnisvara ASi projektidirektor ja konkursi koordinaator Raivo Toom.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps toonitas võidutööd kommenteerides, et järjest uued loodavad riigigümnaasiumid ei kätke endas mitte üksnes uusi hooneid, vaid ka uutmoodi õppimist. «Koos õpikäsituse muutumisega peab muutuma ka kooliruum, pakkudes tõhusat tuge õpetajate ja õpilaste igapäevasele tegutsemisele. Hea kooliruum on läbi mõeldud ja mõtestatud keskkond, kus õppida saab kõikjal. On rõõm näha, et üks selline koolikeskkond on taas sündimas,» ütles Reps.