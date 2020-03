Tallinna tehnikaülikooli rektoriks kandideerib kolm professorit

Tehnikaülikooli eelmise rektori Andres Keevalliku andmeil on valimiskomisjonile esitatud ka Landi ja Kurnitski kandidatuurid, kusjuures keemiaprofessor Landi esitajate seas on mitu teaduste akadeemia akadeemikut.

Kolmas kandidaat, tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor Kurnitski on kaitsnud doktorikraadi hoonete tehnosüsteemide alal Helsingi tehnikaülikoolis. Sarnaselt Aaviksooga on ka Kurnitski akadeemik, ta valiti teaduste akadeemia liikmeks 2018. aastal.

Mitme kandidaadid esitamist kinnitas laupäeval ERR-ile ka tehnikaülikooli valimiskomisjoni esimees Tõnis Kanger, kuid tema keeldus nimesid nimetamast, viidates, et ülikooli nõukogus heaks kiidetud kandidaadid avalikustatakse 13. märtsil.

Rektoriks võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud mis tahes ülikooli professori ametikohale ja kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Tehnikaülikooli rektori kandidaate võivad esitada kõik isikud, kuid kandidaadiks kinnitamiseks peab teda toetama vähemalt üks ülikooli nõukogu üheteistkümnest liikmest.