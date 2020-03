Viru pataljon saab kaasaegse kasarmu

Viru pataljoni ülem, kolonelleitnant Tarvo Luga ütles «Aktuaalsele kaamerale», et on lihtsam ehitada uus, kui remontida kogu vana süsteemi. «Lihtsam on panna uus asi püsti. Selle kasarmu asemele tuleb sõdurikodu ehk seal on ruumid puhkeaja veetmiseks, raamatukogu, väike puhvet, väike terass, et suvisel perioodil saab ka väljas istuda,» rääkis Luga.