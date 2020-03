Põhja-Itaalias on koroonaviiruse tõttu karantiinis umbes 200 eestlast

Suursaadiku sõnul pole riigis liikumine takistatud, inimesed saavad piiratud liikumisega tsoonist tagasi koju pöörduda, kui neil puuduvad haigussümptomid. Eesti suursaatkond Itaalias soovitab lühiajaliselt riigis viibivatel eestlastel võimalikult kiiresti lahkuda, sest on näha et osa lennufirmasid juba tühistab lende piiratud liikumisega aladele.

Karantiinitsoonidest väljumine toimub läbi vastavate kontrollpunktide ja turistidel on lubatud koju pöördumiseks tsoonist väljuda. Hinnata tuleb aga enda ja oma lähedaste tervislikku seisundit, see tähendab, et palaviku korral, mis on rohkem kui 37,5 kraadi, tuleb püsida kodus või peatumispaigas ja helistada kiirabi telefonil arstiabi saamiseks. Riskipiirkonnast lahkunutel tuleb end 14 päeva karantiinis hoida ja jälgida oma kehatemperatuuri.