Otse Postimehest ⟩ Tallinna linnapea tühistas koroonaviiruse tõttu ka enda lähetused

Tallinna linn lähtub otsuste langetamisel Terviseameti seisukohtadest. Samal ajal on vajalik kohalikul omavalitsusel läbi mõelda erinevad stsenaariumid ja seda linnapea sõnul tehakse. «Tühistatud on muuhulgas ka linnapea reisid, tänaseks kolm lähetust. Leian, et kui on ära öeldud kõikide linna ametiasutuste lähetused, siis peab ka linnapea kodus istuma,» nentis meer, lisades, et linna võimuorganitele on loodud võimalus teha tööd kodust.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Tallinn üritab kaheks kuuks loobuda suurematest üritustest. See on keeruline, sest suurem osa üritusi korraldatakse erasektori poolt. «Siin ei saa linn panna kätt ette. Näiteks rahvusvahelisi üritusi korraldab erasektor, aga meie range soovitus on inimesi välismaalt mitte külla kutsuda,» hoiatas Kõlvart. Linna poolt korraldatavad üritused kaalutakse ära jätta. «Tänaseks otsest keeldu pole, aga jälgime igapäevaselt olukorda. Pole välistatud, et rangemad piirangud tulevad ka teistes valdkondades,» sõnas linnapea.

Tallinna ühistranspordi desinfitseerimine on tavapraktika juba täna, aga mõni nädal tagasi võeti kasutusele lisameetmed. «Praegu on desinfitseerimine tõhusam ja kasutusele on võetud lisavahendid. Kui tavapäraselt puhastatakse ühissõidukeid tööpäeva hommikul ja õhtul, siis nüüd toimuvad vahepealsed desinfitseerimised, mida varem ei tehtud,» sõnas Mihhail Kõlvart.

Koroonaviiruse majanduslikku kahju Eesti pealinnale on meeri sõnul veel vara hinnata. «Inimeste elu ja tervis on tähtsamad, kui võimalik majanduskahju. Keegi ei suuda praegu prognoosida võimalikku kahju, aga ürituste ja reiside ära jätmisest teatud kahju kindlasti tuleb,» nentis ta.