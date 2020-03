Frontexi kutsel lähevad Kreekasse kaks Eesti kiirregeerijat

Eestist oodatakse osalema kaht kiirreageerijat, kes asuvad teele teisipäeval. Kõige suurem ühe riigi üksus on üheteistkümne liikmeline, enamikust riikidest palutakse praegu vaid paari ametniku osalemist.

PPA integreeritud piirihalduse büroo juhi Egert Belitševi sõnul näitasid kõik liikmeriigid pärast Frontexi eelteavitust valmisolekut Kreekat igakülgselt toetada. «Euroopa Liidu välispiiri tugevus mõjutab turvalisust kogu Euroopas ning ka Eestis. Seetõttu pakkus ka Eesti kohe Frontexile abi nii inimeste kui ka tehnikaga ning enamiku liikmeriikide valmisolek oli suurem praegusest vajadusest. Oleme Frontexile teada andnud, et vajadusel saame PPA üksust suurendada ning tehnikaga abistada,» rääkis Belitšev.

Lisaks Kreekasse suunduvale kahele kiirireageerijale on kohapeal veel kümme PPA ametnikku, kes tagavad seal turvalisust ja valvavad EL-i välispiiri, neist enamik töötab Kreeka saartel. Kreekas on ka üks Tallinna kordoni kaater, mis on planeeritud sinna kuni märtsi lõpuni.