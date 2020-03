Isamaa eestseisus: Euroopa peab suutma ühiselt oma piire kaitsta

«Kreeka-Türgi piiril on viimasel nädalal kujunenud plahvatusohtlik olukord, milles pannakse proovile Euroopa Liidu võimekus kaitsta oma välispiiri. Tuhanded immigrandid on kogunenud Türgi poolele piiri, et teha katse tungida Kreekasse ebaseaduslikult. Kaasates lisajõude teeb Kreeka suuri pingutusi, et neid piiririkkujaid tõkestada,» märkis Isamaa.

Erakonna eestseisus leiab, et tegu on laiaulatusliku julgeolekuohuga nii piiririikidele Kreekale ja Bulgaariale kui kogu Euroopale. «Me tunnustame Kreeka valitsuse jõupingutusi piiri kaitsmisel ja leiame, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad selles keerulises olukorras panustama Euroopa välispiiri kaitsesse. Arvestades asjaolu, et Türgi territooriumil paikneb rohkem kui 3,7 miljonit migranti, tuleb Euroopa Liidul aidata kaasa ka Türgi ida- ja lõunapiiri kaitsmisele,» rõhutas eestseisus.