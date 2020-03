Tõnis Mölder: antud olukorras tuleks hoopis Raimond Kaljulaid karantiini panna

Raimond Kaljulaid kommenteeris esmaspäeval sotsiaalmeedias, et Lasnamäe linnaosas korraldatud noortepidu on vastutustundetu, arvestades koroonaviiruse levikut Eestis. Ta lisas, et linnavalitsuses töötades jätaks tema koolitunnid ära ja suunaks õpilased e-õppele. «Tegutseda tuleb kohe, mitte hiljem kui on juba hilja. Ebapädevad, hoolimatud ja vastutustundetud inimesed,» kirjutas ta.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölderi sõnul on «Raimond Kaljulaid langenud nii madalale, et kasutab koroonaviirust ära enda poliitilise populaarsuse tõstmiseks».

«Olukorras, kus Terviseamet on soovitanud ajakirjandusel ärevust tekitavaid artikleid vältida ja keskenduda tasakaaluka sisu edastamisele, õhutab Kaljulaid ühiskonnas paanikat. Antud olukorras tuleks hoopis Kaljulaid karantiini panna ja temalt nutiseadmed ära võtta,» ütleb Mölder.

Tõnis Mölderi sõnul näitab Sotsiaaldemokraatlik Erakond end kahepalgelisena: «Ajal, kui sotside sisuliseks liidriks kerkinud Kaljulaid soovitab kasutusele võtta äärmuslikke meetmeid, käisid nende liikmed rõõmsalt lasteadadesse kringleid viimas. Valitsus ja asjaomased ametid hoiavad olukorral ööpäevaringselt silma peal ning on valmis operatiivselt reageerima. Populistlikud hõiked inimeselt, keda ei ole valitsuse tasemel aruteludesse kaasatud, mõjuvad ebausaldusväärselt,» kommenteerib ta.

Mölder võrdleb hetkeolukorda Eestis Itaaliaga ja ütleb, et Eesti olukord ei ületa praegust Euroopa keskmist. Samuti lisab ta, et Itaalias kaaluti koolide sulgemist pikalt.

Mölderi sõnul on oluline, et ära jääksid konverentsid ja foorumid, kuhu on kutsutud palju väliskülalisi ning vajalik on säilitada kaine mõistus ja rahu.

Raimond Kaljulaid vastas Mölderi kommentaarile kuvatõmmisega linna sotsiaal-ja tervishoiuameti juhataja soovitusest suurürituste korraldamisest hoiduda.

«Keskerakondlaste eilne jutt, et mingit alust selliseks otsuseks ei ole, ei kannata kahjuks mitte mingit kriitikat. Teie enda spetsialistid räägivad teile sedasama,» kirjutas ta. «On erakordselt murettekitav, et Eesti suurima omavalitsuse tasemel ei saada jätkuvalt aru, et praegu pole vaja mitte vabandusi otsida, vaid otsustada.»

«Muidugi, ma ei imesta. Ka peaminister leiab selle kõige kõrvalt aega, et sõita kohtumisele Võrumaa eakatega. Eriti on allolev (kuvatõmmis sotsiaal-ja tervishoiuameti juhataja soovitusest) mõeldud sulle, Tõnis. Sa oled sotsiaalkomisjoni juht - tee oma tööd,» teatas ta Mölderile.