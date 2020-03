Martin Helme: olen lõpetanud oma ministeeriumis kõik välislähetused

«Ma arvan, et see on väga mõistlik üleskutse, see on väga ratsionaalne,» kommenteeris Martin Helme välisministri üleskutset.

Ta on rahandusministeeriumis kõikide töötajate, sealhulgas ka enda reise ära jätnud. «Automaatne positsioon on, et keegi ei lähe ja kui on väga vaja minna, siis ta (ametnik - toim.) saab eriloa,» rääkis Helme. «Ma jätan ise järgmisel nädalal ära samuti ühe välsireisi,» lausus minister, lisades, et ka märtsikuu lõpus toimuv välisreis jääb suure tõenäosusega ära.