Ratas: EL-i riigid teevad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks koostööd

«On äärmiselt oluline, et liikmesriigid töötaksid oma elanike tervise kaitsmisel koos. Samuti on vaja parandada isikukaitsevahendite kättesaadavust ja selle ühist koordinatsiooni,» sõnas peaminister Ratas.

«Oluline on, et ajutisest kriisist ei saaks laiaulatuslikku surutist. Selleks on tähtis, et viirusest tugevalt mõjutatud piirkonnad saaksid vajadusel majandust turgutada ja paindlikult reageerida,» ütles Ratas.