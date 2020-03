Pildid ⟩ Sõjaväepolitsei koolitab narko-, pommi- ja relvakoeri

Sõjaväepolitseinik veebel Martin Siht märkis, et algselt pidi toimuma ainult narkokoertele mõeldud treeningnädal, aga tänu kolleegide suurele huvile teistest jõustruktuuridest otsustas paralleelselt treenida ka pommi- ja relvakoeri ning nende juhte.

«Nii saavadki asjaosalised nelja päeva jooksul harjutada otsinguid erinevates kaitseväe keskkondades - laeval, logistikaladudes ja maismaasõidukites, kus koertel tuleb sinna ära peidetud ained või relvad üles leida. Samuti on neil võimalus viia läbi otsingud Tallinna vanglas,» ütles lisades, et sellised koolitusnädalad on väga olulised nii riikide kui ka asutuste vahelise koostöö seisukohalt.