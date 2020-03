Ehitusmess ja sisustusmess lükkuvad suve algusesse

Arvestades Euroopa epidemioloogilist olukorda, rahvusvahelisi liikumispiiranguid, eksponentide ja messikülastajate ohutust, võttis Eesti Näituste AS vastu otsuse lükata aprillis toimuma pidanud ehitus- ja sisustusmesside toimumine edasi. Oleme konsulteerinud Terviseametiga ja valdkonna esindajatega ning sellest lähtuvalt otsustanud nimetatud messid korraldada käesoleva aasta mai lõpus ja juuni alguses, mil eeldatavalt epidemioloogiline olukord Euroopas on stabiliseerunud. Ehitusmess Eesti ehitab 2020 toimub 27. – 30. mail 2020 ning sisustusmess Interjöör 12.- 14. juunil 2020.

Messide projektijuhtide Epp Sultsmanni ja Rano Normatova sõnul ei tulnud otsus messe edasi lükata kergelt, arvestades, et tegemist on oma valdkonna suurimate erialamesside ja tähtsündmustega Eestis, mis omavad ka arvestatavat rahvusvahelist kandepinda. «Siiski on meile tähtis vastutustundlik käitumine oma klientide ja messikülastajate suhtes ning oluline järgida Terviseameti soovitusi tõkestamaks viiruse levikut Eestis.»