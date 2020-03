Postimees vabastab kõik koroonaviirust puudutavad lood maksumüüri tagant

Postimehe peatoimetaja ja juhatuse liige Mart Raudsaar ütles, et WHO on kuulutanud välja pandeemia. «Haigus on näidanud kiiret levikut ka Eestis. Postimehe toimetus peab õigeks selles uues olukorras jagada kõiki koroonaviirust puudutavaid kirjutisi vabalt kõigi lugejatega, mitte ainult oma tellijatega,» märkis ta.

Raudsaar nentis, et elame praegu uues olukorras, kus tuleb endale aru anda, et otsustavad meetmed kannavad vilja praegu, kui nakatanute arv on veel väike.

«Postimees kutsub valitsust üles kehtestama senisest otsustavamaid meetmeid viiruse leviku peatamiseks, millest esimene oleks rahvusvaheliste reiside vähendamine ja suurte rahvakogunemiste piiramine. Sotsiaalministri Tanel Kiige üleskutsest pesta käsi enam ei piisa,» nentis Raudsaar.

Postimees Grupi juhatuse esimehe Andrus Raudsalu sõnul on sooviks, et Eesti saaks koroonaviiruse epideemiaga võimalikult väikeste kadudega hakkama ja selleks on oluline, et ei tekiks paanikat ja kõik meie inimesed teaksid, kuidas on õige käituda.