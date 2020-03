Tallinna ühissõidukite juhid lõpetavad nakatumisohu tõttu piletite müügi

Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on tegemist ettevaatusabinõudega juhuks, kui viirus peaks saavutama kiirema leviku. «Meetmeid hakatakse rakendama tänasest ja need kehtivad kuni ohuhinnangu muutumiseni. Mõistame, et uued meetmed tekitavad ühistranspordi kasutajatele ebamugavusi, kuid loodame mõistvale suhtumisele,» ütles Boroditš.