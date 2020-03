VIDEO ⟩ Michal: välisturistidega Kirkorovi kontsert tuleks ära jätta

«Murelikuks teeb see, et peaminister kordas täna, et üle saja inimesega üritused peaksid ära jääma, aga Lasnamäel on 7500 kohaga Tondiraba jäähall, mis kuulub linnale ja korraldab homme Lätist ning Venemaalt tulevate fännidega Filipp Kirkorovi kontserdi. Sellised asjad peaksid olema ammu selged, riik ja kohalik omavalitsus peaksid andma sõnumi: tõmbame joone alla ja võtame oma rahva kaitsmist tõsiselt,» vihjas Michal sellele, et Kirkorovi kontsert tuleks ära jätta.

«Kui võtta olukorda lõdvalt ja loota, et viirusepuhang läheb mööda ning rääkida hanerasvast ja sokkidest, siis pigem sellised riigid ei ole olnud viiruse tõrjumisel edukad. Maailma kogemus näitab, et edukamad on need riigid, kus on mindud võimalikult kiire info jagamise, paljude testimiste ja võimalikult adekvaatsete soovituste juurde,» selgitas Kristen Michal.