Mõned ülikoolid jäävad lähipäevadeks suletuks

«Vastutustundliku ülikoolina püüab Eesti Kunstiakadeemia pandeemia olukorras teha kõik endast oleneva, et tõkestada COVID-19 haiguse sissetoomist ja levikut Eestis. [...] Eesmärk on jätkata EKA tavapärase toimimisega võimalikult sujuvalt. Hetkeseisuga pole EKAs ühtegi teadaolevat haigusjuhtu ilmnenud,» seisab EKA kodulehel .

Tallinnas tegutsev erakõrgkool Estonian Business School andis teada oma üliõpilastele ja töötajale, et määramata ajaks on õppehoone suletud ja õppetöö kolib üle internetti.

«EBSi õppehooned Tallinnas ja Helsingis on alates 16. märtsist õppetööks suletud,» seisab teates. Õppetöö on määramata ajaks online-õppele üle viidud. «Tegemist on ennetava meetmega, et vältida viirusepuhangut EBSi kogukonnas. Töötajatel töö ei katke, muutub vaid töökorraldus,» lisatakse avalduses.