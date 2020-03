Üle 90 Eesti haridusasutuse on viirusehirmus suletud

Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm lisab, et nimekirjas on esindatud haridusasutused, kes on ministeeriumile sulgemisest teada andnud.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on need otsused väga olulised, et uute juhtumite valguses inimesi kaitsta: «Viiruse levik on ettearvamatu ja peame tegema kõik selle tõkestamiseks,» ütles ta.