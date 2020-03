Kaja Kallas: päeva oleme kaotanud

Kallas kommenteeris sotsiaalmeedias, et inimesed on juhiste ootuses, ent neid ei tule. «Inimesed ootavad selgeid sõnumeid ja juhiseid. Neid aga ei tule ega tule. «Jätkame igapäevast elu» oli ju teiste riikide põhiviga. Antud juhul on kiire tegutsemine oluline ja mulle tundub, et päeva oleme kaotanud,» kirjutas ta.