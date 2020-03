Koroonaviirus on pannud ka Eesti kirikud ettevaatusabinõusid täitma

Kuni 25. märtsini palutakse kogudustel pidada avalike missade asemel sõnajumalateenistusi, ent siiski säilib võimalus käia eraviisilisel pihil või armulaual. Koguduse õpetajad peavad olema kindlad, et armulauariistad ja jagaja käed oleksid täiesti puhtad.

Kui jumalateenistusele oodatakse enam kui 100 osalejat, tuleb need näiteks ära jätta. Kogudustes tuleb rangelt jälgida sanitaar-ja hügieeninõuete täitmist. «Kõigil peab olema kirikus turvaline,» on lisatud.

Saadetud palve hõlmab ka laulukoore ning leeri-ja piiblitunde. Need palutakse võimalusel ära jätta. Lisaks palutakse vaimulikel võimalusel kogukonda aidata. «Kogudustes, kus on suutlikkus olla kohalikule omavalitusele koostööpartneriks, anda vaimulikel kohalikule omavalitsusele teada, et ollakse valmis oma abi pakkumiseks näiteks kodusel ravil viibivatele haigetele toidu koju viimisel või muu füüsilise või hingehoidliku abi osutamisel.»