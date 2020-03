Kaja Kallas: tunnustan valitsuse otsust kuulutada välja eriolukord

«Eriolukord kestab 1. maini aga loodan, et viiruse levik pidurdub võimalikult ruttu, et saaksime oma tavapärase elu juurde tagasi minna,» lisas Kallas.

Kallase sõnutsi on Reformerakond koos valitsusega valmis riigikogus töötama selle nimel, et nad leiaks kiired ja tõhusad lahendused, mis annaksid kindlust ettevõtjatele ja töötajatele. «Olgu selleks siis sihitud erakorraline rahaline abi teatud majandussektoritele, paindlikumad haigus-ja töölt eemale jäämise hüvitused, lisaraha eraldamine tervishoiule või maksupuhkused koos laenugarantiidega.»

«Kriis on poliitilise ühtsuse aeg ja on oluline, et Eesti langetaks otsuseid õigeaegselt ja ettevaatavalt. Nii saame vähendada haigestumist ja leevendada majanduslikke raskusi. Oleme ühtsed ja mõistvad – üheskoos saame kriisist jagu!» lausus Kallas.