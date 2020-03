Valitsus võib vajadusel kaasata eriolukorra lahendamisse kaitseväge ja Kaitseliitu

Leitnant Taavi Laasik kaitseväe pressiosakonnast selgitas, et kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise eriolukorras sätestab hädaolukorra seadus, mis lubab kasutada militaarjõude kolmel juhul - eriolukorra tööde tegemisel, liikluse korraldamisel eriolukorra ajal ja turvalisuse tagamisel eriolukorra piirkonnas.

«Tänase päeva seisuga jätkub kaitseväe väeosades tavapärane väljaõpe. Kaitseväe juhataja korraldusel jäävad ajateenijad koroonaviiruse kaitseväe üksustesse jõudmise riski vähendamiseks väeosadesse esialgu kuni 26. märtsini. Siis hinnatakse olukorda uuesti ning otsustatakse edasine tegevus. Kuni selle ajani lubatakse ajateenijaid väljaloale vaid erandjuhul, kui see on põhjendatud. Samuti on kõik külastuspäevad väeosadesse hetkeseisuga tühistatud. Külastuspäevade võimalikku lubamist hinnatakse vastavalt olukorra arengule,» ütles Laasik.