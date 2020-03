Kaitseväe kutsealuste arstlikud komisjonid jäävad ära kuni märtsi lõpuni

Otsuse tingis ülemaailmne pandeemiline olukord ja see, et Eesti on jõudnud faasi, kus koroonaviirus levib riigi sees inimeselt inimesele.

«Vabariigi valitsuse välja kuulutatud eriolukord on suunatud inimeste elu ja tervise tagamisele. See on ka meie eesmärk ja seepärast on mõistlik vähendada kontakte niipalju kui see on võimalik. Need noored, kellel oleks lähemal paaril nädalal seisnud ees arstlik komisjon, saavad mõne aja pärast uue kutse arstliku komisjoni ajaga,» kommenteeris KRA peadirektor Marlen Piskunov: