Ametiühingujuht: eesliinitöötajad vajavad täiendavat kaitset

«Täna on ülioluline, et iga töötaja, kes on vahetus kokkupuutes klientidega, oleks ohu vähendamiseks varustatud desinfitseerimisvahendite, näomaskide või kaitsekinnastega ning et tööandjad ja töötajad saaksid kasutusele võtta kõik muud võimalikud abinõud, mis aitavad hoida ära nakkuse kandumise klientidelt töötajatele,» sõnas Peterson.