AirBaltic peatab kõik lennud

«Meie töötajate, reisijate samuti aga laia avallikkuse hea tervis ja ohutus on meie jaoks esimene prioriteet. Hetkel töötame Läti valitsusega plaani kallal, mis aitab tuua tagasi kõik reisijad, kes on hetkel jäänud välismaale. airBaltic'u meeskond töötab pingsalt selleks, et aidata kõiki muudatuse poolt mõjutatud reisijaid. Me täname Teid ette mõistva suhtumise eest,» kommenteeris otsust Martin Gauss, airBaltic’u juhatuse esimees.