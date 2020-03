Valitsus soovib pakkuda inimestele koroonatesti sümboolse hinnaga

Välisminister Urmas Reinsalu ütles täna Postimehe eristuudios, et valitsuse selge huvi on tagada inimestele testimisvõimekus olukorras, kus Terviseamet enam masstestimisi läbi ei vii. «Me ei saa tekitada sellist ehku-tunnet inimestel, et kas ma siis olen haige või mitte. Siis on inimestel võimalik ennast vajadusel isoleerida,» ütles Reinsalu, kelle sõnul vestles ta sel teemal juba Medicumi juhiga.

«Ta tegi valitsusele minu palvel ettepaneku, et ettevõtjad tuleksid testimisele appi, et me suudaksime luua võimalikult ulatusliku testimisvõimaluse. Usun, et see testimisvõimalus ei peaks olema kallis vaid tasuta või sümboolse hinnaga. See on teema, mis homme kell 10 kriisikomisjonis tuleb lauale,» lubas Reinsalu.