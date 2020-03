Esimene inimene on Eestis koroonaviiruse seljatanud

Jüri Ratas FOTO: Kuvatõmmis videost

Veebruari lõpus saime esimese teate, et praeguseks tervet maailma haaranud koroonaviirus on jõudnud Eestimaale. Eile saime kinnituse esimese ametlikult tervenenu kohta, kes on Eestis viiruse seljatanud. Kindlasti hakkab selliseid julgustavaid sõnumeid lähiajal tulema üha rohkem.

Siiski kulub enne veel nädalaid ja kuid, kui saame naasta oma tavapärase elurütmi juurde. Seni peame tegelema viiruse leviku piiramisega nii ühiskondlikul tasandil, kui peab pingutama igaüks meist eraldi. Me kõik peame jälgima tervishoiutöötajate juhiseid, pidama kinni hügieenireeglitest ning vältima nii palju kui vähegi võimalik lähikontakte teiste inimestega. Samuti on mõistlik vältida pindade ja esemete katsumist, mis võivad olla viirusega saastunud ning sularaha asemel kasutada võimalusel teisi maksevõimalusi.

Valitsus astub samuti vajalikke samme, et viiruse levikut piirata, takistada Eestis uute kollete teket ning meie kõigi tervist kaitsta. Eile öösel otsustasime sarnaselt mitmetele teistele Euroopa Liidu riikidele sulgeda oma riigipiiri, et tõkestada viiruse piiriülest levimist. Loomulikult saavad Eestisse endiselt naasta kõik siinsed elanikud ning nende lähisugulased. Samuti tagame vajaliku kauba- ning toorainetranspordi, kui vedajatel puuduvad haiguse sümptomid.

Palun hoiame kõiki koroonaviiruse riskigruppidesse kuuluvaid inimesi, kelleks on kindlasti eakad ja krooniliste haigustega inimesed. Külmetushaiguste sümptomite puhul tuleks vältida otsekontakte oma eakate lähedaste ja tuttavatega. Samuti on suuremas nakatumisohus tervishoiutöötajad, politseinikud ja piirivalvurid, klienditeenindajad poodides ja mujal ning kõik teised, kelle töö nõuab rohket inimestega kokkupuutumist. Mõtleme ka sellele, et me ei seaks neid oma käitumisega nakatumisohtu.

Ja lõpetuseks. Hoolime üksteisest ning aitame üksteist. Märkame teiste raskeid olukordi ning anname neile vajadusel ja võimalusel oma tuge. Loomulikult kõiki ettevaatusabinõusid tarvitades, et koroonaviirus levida ei saaks. Koos saame neist rasketest aegadest kindlasti üle ning oleme ühiskonnana veelgi tugevamad.

Hoidke ja olge hoitud!

Jüri Ratas