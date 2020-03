OTSEPILT ⟩ Terviseamet annab ülevaate hetkeolukorrast Eestis

Martin Kadai ütles tänasel Terviseameti pressikonverentsil, et hetkeseisuga on tuvastatud Eestis 205 nakatunud. Eilse seisuga lisandus 34 nakkushaiguse juhtumit.

Kadai sõnul on positiivne asjaolu, et haiguspuhang avastati varajases faasis.

«Tänase seisuga on hospitaliseeritud kaks inimest ning ülejäänud on jäänud kodusele ravile,» ütles Kadai.

Kadai peab oluliseks, et kuna haigusjuhtumite arv on kasvav ja inimesed kurdavad, et ei saa koroonaviiruse testi tulemusi piisavalt kiiresti kätte, siis tuleks vaadata lehele digilugu.ee.

«Kuigi kõikidele inimestele, kel on tuvastatud viirus, helistatakse, siis tasuks vaadata digilukku ja vaadata, kas on tehtud teostatud analüüsi kohta märge,» paneb Kadai inimestele südamele.

Kadai rõhutas ka, et kuna suurem riskirühm on vanemaealised inimesed, siis neid inimesi tuleks kaitsta ja võimalusel oma lapsi mitte vanaemade ja vanaisade juurde viia.

Haridus- ja teadusministeeriumist öeldi, et edaspidi peaks eKool ilma tõrgeteta töötama.

«Tuleb silmas pidada, et esimestel päevadel on õpetajatel vaja läbi mõelda, kuidas digiõpe toimuma hakkab. Õpe peaks olema mõistuspärane, mitte mehhaaniline. Ei tasu häbeneda, kui ei ole kõiki teadmisi digiõppe teostamiseks - nii haridus- ja teadusministeerium kui Innove inimesed on valmis kõiki õpetajaid aitama.»

«Eraldi tahaks pöörduda lasteaedade poole, kes praegu töötavad esiliinil. Lasteaedades töötavad inimesed ei saa tööpostilt lahkuda ja seetõttu on oluline, et haigeid lapsi lasteaedadesse ei viidaks. Lasteaiatöötajad, kes kuuluvad riskigruppi, ei peaks tööle minema,» ütles haridus- ja teadusministeerium.

Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ütles, et praegu on oluline, et eestlased, kes on lühiajalisel reisil välismaal, peaks jõudma võimalikult kiiresti koju, sest edaspidi võib see keerukaks muutuda.

«Me üritame aru saada, palju meil selliseid kodanikke on ja kus nad viibivad. Kui meil ei ole teada meie inimeste asukohta ja kontakte, siis on meil neid raske aidata,» ütles Saks.

Kriisikomisjon palus südamele panna, et kaubanduskeskustesse kogunemine ei ole aktsepteeritav.