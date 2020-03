President Kaljulaid arutas häirekeskuse juhtidega kriisiabi korraldust

Kahjuks peab arvestama sellega, et nii 112 kui 1247 liinid on praegu suure koormuse all – kui te ei saa kohe ühendust, siis ärge katkestage kõnet, vaid jääge võimalusel ootele. Varem või hiljem teie kõnele vastatakse.

«Teist kõigist sõltub täna väga palju. See kehtib ka lasteaiatöötajate kohta. On juba kostnud küsimusi, et kas nemad on siis teisejärgulised inimesed, et ei tohi erinevalt kooliõpetajatest automaatselt koju jääda. Tegelikult on asi risti vastupidine – teie tööst sõltub see, kas politseinikud, päästjad, poemüüjad, arstid ja õed jpt saavad rahulikult hommikul oma tööle minna või mitte. Seetõttu loodan, et lasteaiad ja omavalitsused leiavad siin vajadusel kesktee vanemate lasteaiatöötajate kaitsmise ning teisalt kriitilisi töid tegevate lapsevanemate toetamisel,» lausus president Kaljulaid.