Valitsus lükkab ümber kuuldused täielikust liikumiskeelust.

Kuuldused keskenduvad sellele, justkui täna kell 16 ilmub pressiteade selle kohta, et kehtestatakse üle Eesti täielik liikumiskeeld, Tallinn ja Harjumaa lõigatakse muust Eestist teetõketega ära ning et preagu kaitsevägi ja Kaitseliit püstitavad teetõkkeid. See kõik on vale.

«Tegemist on valeinfoga, mille teadlik levitamine on lubamatu. Tahtlik paanika tekitamine ning inimeste eksitamine on eriti kriisiolukorras väga ohtlik. Minu tungiv soovitus on see, et meie inimesed usaldaksid ja levitaksid eelkõige ametlikes infokanalites jagatavaid juhiseid ning informatsiooni, mis on nende allikate poolt kinnitatud. Hoidkem üksteist!» lausus peaminister Jüri Ratas pressiteate vahendusel.

Stenbocki maja Facebooki lehel kummutatakse ka kuuldusi. «Levib valeinfo Tallinna sulgemise kohta. SEE EI VASTA TÕELE. Tallinnas Astangul toimub ristmiku ehitus, sinna paigaldatakse ajutisi foore, mille alusena kasutatakse betoonblokke.»

Sotsiaalmeedias võttis sel teemal ka sõna välisminister Urmas Reinsalu.