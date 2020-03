Lubatud kolonn ei toimi: Poola võimud ei lase eestlasi üle piiri

Välisminister Urmas Reinsalu kommenteeris ERR-le, et olenemata Eesti pingutustest on lõplik otsus Poola ametivõimude käes. «Küsimus sellest, kas me suudame täna anda vastust, siis meie ülesanne, mida me teeme pragu sada protsenti, on survestada heatahtlikult Poola ametiasutusi, ametivõime, aga see otsus on tegelikult Poola ametivõimude käes,» ütles ta.