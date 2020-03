Valga elanikud saavad ka eriolukorra ajal Valkas tööl käia

Valgas registreeritud elanikud, kes töötavad Valkas, saavad minna Lätti tööle ja naasta Eestisse ilma, et nad koju tagasi tulles 14 päevaks isolatsiooni suunataks. Selleks peab inimene koostöös oma tööandjaga olema valmis tõendama, et ta töötab Valkas.

Samuti saavad Läti Valka linna elanikud, kes töötavad Eestis Valgas, pärast sisepiiril piirikontrolli taaskehtestamist liikuda Valgasse tööle ilma, et nad Eestisse tulles 14 päevaks isolatsiooni suunataks. Selleks peavad nad esitama PPA-le taotluse erandkorras piiriületuse lubamiseks.

Politsei- ja piirivalveamet teeb koostööd ettevõtetega, et kaksiklinnas oleks inimeste piiriülene tööl käimine võimalikult sujuv sõltumata sellest, kas tegemist on töösuhte, lepingu täitmise või ettevõtlusega. PPA palub siiski igal juhul inimestel läbi mõelda enda liikumisvajadus vastutustundlikult nii, et hoida enda ja teiste inimeste tervist.