Terviseameti direktor Merike Jürilo edastas täna pressikonverentsil, et eile sai kinnitust tõsiasi, et üks terviseameti töötajatest on nakatunud koroonaviirusesse. Teadaolevalt nakatus haige tööväliselt. Tegemist ei olnud inimesega, kes oleks olnud seotud koroonaviiruse valdkonnaga.