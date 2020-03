VIDEO JA BLOGI ⟩ Rahandusminister: aeg minna eelarvega miinusesse

Rahandusminister Martin Helme toonitas, et nüüd on kriis käes ning riik peab majandust stimuleerima. «Nüüd ongi aeg minna eelarvega miinusesse, et hoida majandust töös,» sõnas ta. Plaanis on juhised ettevõtetele, kes jäävad maksuvõlglasteks. Samuti kaalutakse maksepuhkust hätta sattunud ettevõtetele, samuti ka lisaraha süstimist ettevõtlusesse. Eesmärk on aidata raskustesse sattunud ettevõtteid, et ei tekiks üleüldist doominoefekti meie majandusele, mis kanduks edasi näiteks kinnisvarasektorisse.