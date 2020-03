Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

225 diagnoositud nakatunut

Piirid kinni

Reisikindlustus kehtib

Kriisiolukorras on kiired levima ka kuulujutud ja eksiarvamused. Üks jõuliselt leviv kuuldus on seoses reisikindlustusega, sest miskipärast usutakse, et kuna maailma on haaranud pandeemia, siis see pole enam kindlustusseltsi rida. Kindlasti pole see nii, rahustab Postimehe lugejaid advokaat, kes rõhutab, et igasugused kindlustuslepingud kehtivad ka eriolukorra ajal.