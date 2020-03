Riigikogu komisjoni juht tühistas istungi ja jäi koju

Veel eile kogunes riigikogu põhiseaduskomisjon riigikogus ning leidis üksmeelselt, et riigikogu kodu- ja töökorra seadus võimaldab komisjonidel teha kaugtööd. «Kaugtöö läbiviimine on võimalik, kui on tagatud kõik istungist osavõtu olulised tingimused nagu sõnavõtud, küsimused ja hääletamine,» ütles komisjoni esimees Paul Puustusmaa. Sarnane soovitus anti ka teistele riigikogu komisjonidele.

Täna hommikul pidanuks komisjon aga uuesti kogunema, kohale oli kutsutud ka peaminister Jüri Ratas, selgitamaks inimeste põhiseaduslike õiguste kitsendamise tagamaid eriolukorras.

«Asjad arenevad mitte ainult päevadega, vaid tundidega, täpselt nagu meil komisjonis,» kirjeldas Puustusmaa, kes võttis öösel vastu otsuse, et istungit hommikul ei toimu. Küll aga plaanitakse komisjoni istungit elektrooniliste vahendite abil täna. Teisisõnu testitakse, kuidas toimib istungi pidamine distantsilt, mida soovitati ka teistele komisjonidele.

«Elukogemus on loonud mingisuguse ettevaatuspuhvri, millega olen arvestanud ja teatud ettevalmistusi teinud. Elu on täis moodsaid vidinaid, lõppkokkuvõttes saab suuresti tugineda internetile, telefonile, Skype'le, e-mailile, millega eri vajadusi rahuldada,» kirjeldas Puustusmaa.

Riigikogu liige Lauri Läänemets tunnistas, et kui eile õhtul Toompealt koju läks, oli tal väikene palavik – 37,1. Kuna nad on elukaaslasega mõlemad gripi vastu vaktsineeritud, kuid ka naisel oli väike palavik, siis kahtlustas ta, et võib olla nakatunud koroonaviirusesse. Läänemets teavitas enda kahtlustest koheselt Sotsiaaldemokraatlikku fraktsiooni ja põhiseaduskomisjoni. Lähemalt puutus Läänemets eile kokku põhiseaduskomisjoniga, mille istungil ta viibis ning puutus enda sõnul kokku ka mitmete teiste riigikogu liikmetega.

«Küll aga tekkis küsimus, et kuidas siis see parlament varsti tööd teeb. Kui testi teha ei saa, siis (ka igal töökohal) peaks töökollektiivid jääma koju passima igaks juhuks. Kui kõik on kuulekad, siis jääb lõpuks ju elu Eestis seisma ja kui ei olda kuulekad, siis läheb mõnel tänu sellele halvasti. Tahaks valitsuselt ülevaadet, et kuidas nad selle plaani ikka läbi mõelnud on,» kirjutas Läänemets sotsiaalmeedias.

Eelmisel nädalal otsustas riigikogu vanematekogu vähendada istungite arvu nädalas seniselt neljalt kahele. Järgmise sammuna plaanitakse piirata suures saalis saadikute arvu. Lisaks neile muudatustele on kavas ka edasi lükata pikaajaliste eelnõude arutelu ning tegelda ainult kiireloomuliste seadusemuudatustega.