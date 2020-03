Riigikogu infotunnis andsid koroonakriisi hetkeseisust aru Ratas, Luik ja Solman

Riigikogu liikmed esitasid infotunnis osalenud ministritele küsimusi eriolukorra ja koroonaviiruse kohta.

Kaja Kallas küsis peaminister Jüri Rataselt eriolukorras sätestatud piirangute efektiivsuse kohta ja testimise võimekuse kohta.

Peaminister tõi oma vastuses välja piirangute kolm peamist eesmärki. Esimene eesmärk on panna viiruse kiirele levikule piir. Teine eesmärk on see, et haiglaravile satuks võimalikult vähe raskes olukorras patsiente. Kolmandaks eesmärgiks on seatud see, et viiruse mõju töötajatele ja ettevõtetele oleks võimalikult väike ja Eesti naaseks ühiskonnana nii kiiresti kui võimalik normaalse ühiskonna toimimiseni. «Üldjoontes tugineme sellele, et mida rohkem me saame teha, et Eesti inimeste elu ja tervist kaitsta, seda parem. Samas iga otsuse, iga piirangu taga on loomulikult ka hinnang ja arutelu, et see lööks majandust nii vähe kui võimalik,» lisas peaminister.

Ratase sõnul peaks reedel jõudma Eestisse ligi 20 000 uut testi lisaks praegu olemas olevatele enam kui 10 000 testile. «Igal juhul soovime näha tulemust, et testide arv võiks olla nädala lõpus suurusjärgus 1000 testi päevas. Aga veel kord ma rõhutan, et see eeldab väga paljude tingimuste täitmist. See eeldab, et isikukaitsevahendeid on piisavalt. See eeldab, et inimesi on piisavalt. See eeldab, et tarneraskusi ei teki,» rääkis peaminister.

Indrek Saar küsis Rataselt valitsuse kavandatud tegevuste kohta kriisi leevendamisel ja haavatavamate elanikkonna rühmade kaitsel.

«Minu ettepanek saab olema kogu majanduspaketi osas – ma loodan, et ma saan sellega välja tulla koos rahandusministriga homse päeva lõunaks, hiljemalt –, ja loomulikult haiguspäevad, esimesed kolm haiguspäeva tänases olukorras, minu meelest neid tuleks hüvitada riigi poolt kõigile, kes siis on haiguslehel, kui me räägime siis sellest perioodist märts, aprill ja mai. Aga seda ma rõhutan siis erandkorras. Ma arvan, et hetkel seadust muuta ja see seadusse sisse viia ei oleks mõistlik,» rääkis peaminister Ratas vastuses.

FIEde kohta ütles peaminister, et neilegi mõeldakse välja eraldi toetusmeetmeid ja majanduspaketti. «FIEd on fookuses, saan teile kinnitada, ja FIEde nimel samuti töö käib.»

Veel sõnas Jüri Ratas, et Vabariigi Valitsuse COVID-19 vastu võitlemise komisjon otsustas majandus- ja taristuministri ettepanekul, et laev Star alustab tõenäoliselt homme väljumist Paldiski-Sassnitzi liinil kuuks ajaks. «Iga päev üks suund, teine päev teine suund, et eeskätt just tagada seda, et kaubaveod Eestist, välistades Läti, Leedu ja Poola maismaa, jõuaksid Saksamaale. See on üks väga konkreetne meede, et me suudaksime tagada sellises keerulises eriolukorras võimalikult tõrgeteta majandussuhtlust.»

Peaminister Jüri Ratas vastas ka Keit Pentus-Rosimannuse küsimusele viiruse tõttu töölt eemale jäävate inimeste kodus olemise kompenseerimise kohta, Jevgeni Ossinovski küsimusele erimeetmete kohta, Katri Raiki küsimusele koostöö kohta kohalike omavalitsustega eriolukorra rakendamisel, Helmen Küti küsimusele eriolukorras tegutsemise kohta, Kristen Michali küsimusele isikukaitsevahendite piisavuse kohta, Urmas Kruuse küsimusele Saksa-Poola piiril kinni jäänud eestlaste kojutoomise kohta ja Indrek Saare esitatud Lauri Läänemetsa küsimusele riigi võimaluste kohta viirusega võitlemisel.