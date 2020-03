Poola lubab riiki siseneda neli reisibusside ja minibusside konvoid

«Esitasin Soome valitsusele palve, et Eesti kodanikud saaksid õiguse Soome territooriumile siseneda kodumaale naasmiseks. Soome välisminister kinnitas, et need Eesti kodanikud, kel on elamisõigus Soomes, saavad piiride sulgemise järel riiki siseneda, kuid peaksid olema kaks nädalat kodukarantiinis,» märkis minister.