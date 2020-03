Tähtis teada ⟩ Õhtune kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

Vaktsiini loomise võidujooks

Kui meil Eestis hoiab pinget üleval teadmatus viiruse ees ja me saame vaid järgida spetsialistide ja valitsuse nõuandeid, siis Hiinas näitab viirus juba taandumise märke. Tänasesse päeva tõi teisegi lootuskiire uudis, et loodud on esimene Covid-19 vaktsiin, mida ühe julge vabatahtliku peal ka katsetatakse. Äsja teatas ka Venemaa president Vladimir Putin, et neil on võimekus see vaktsiin luua.