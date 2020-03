Tallinna haiglate töö on eriolukorras ümber korraldatud

Ühtlasi peavad haiglad hea seisma ka kõigi patsientide ohutuse eest ning selleks rakendatakse täiendavaid piiranguid.

Nii Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla kui ka Tallinna lastehaigla on lähtuvalt sotsiaalministri korraldusest tõsta valmisoleku taset peatanud ajutiselt plaanilise statsionaarse ravi osutamise. Edasi on lükatud näiteks plaaniliste patsientide haiglaravile võtmine ning planeeritud kirurgilised operatsioonid ja diagnostilised uuringud. Haiglatest võetakse inimestega ühendust, et kokku leppida edasiste tegevuste korraldamine. Lõpliku otsuse patsiendi ravi osas teeb raviarst isiku tervislikku olukorda arvesse võttes.

Plaanilised eriarsti vastuvõtud on ümber korraldatud, võimalusel eelistatakse kaugvastuvõtte telefonitsi või teiste e-kanalite kaudu. Vastuvõttudele registreerunud patsientidega võtavad haiglad ise ühendust. Erakorraline töö toimub kõigis haiglates tavapäraselt. Haiglate võetud meetmed on ajutised ning kehtestatud lähtuvalt kõigile riigi tervishoiuasutustele antud korraldustest.

Patsientide ja tervishoiutöötajate turvalisuse tagamiseks on jätkuvalt keelatud patsientide külastamine. Külastuskeelu eesmärk on kaitsta haiglas olevaid inimesi, nii patsiente kui ka nende eest hoolitsevaid tervishoiutöötajaid. Praeguses eriolukorras on äärmiselt oluline kaitsta kõige haavatavamaid, seetõttu on haiglad võtnud vastu raske otsuse piirata ka tugiisiku võimalust sünnitusel osaleda ja sünnitusjärgsel perioodil haiglas viibida.

Pealinna sünnitusmajad ei luba ennetava meetmena isasid ega teisi tugiisikuid ajutiselt sünnituste juurde, samuti ei tohi tugiisik kehtestatud eriolukorra tingimustes sünnitusjärgselt haiglas viibida. Lisaks ei ole lubatud tuua sünnitusmajas olijatele pakke. Koroonaviiruse kohapealse leviku tingimustes on piirangud vajalikud, et kaitsta kõigi võimalike meetmetega vastsündinuid ja nende emasid nakatumise eest. Ka terviseameti ametlikuks seisukohaks on, et kuna viiruse leviku ja selle tekitatud sümptomite osas esineb endiselt ebaselgusi, siis rakendatakse ennetavalt rangemaid meetmeid. Tavapärase olukorra taastumiseni on haiglad ühe variandina tähtsast elusündmusest osasaamiseks pakkunud näiteks videosilla kasutamise võimalust.