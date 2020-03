Graafik ⟩ Positiivsete proovide värske statistika maakonniti

Ööpäevaga lisandus 20 positiivset, nendest 14 Harju-, 4 Pärnu- ja 1 Võru maakonnas. Tõenäoliselt on nakatanud inimeste arv suurem ning viiruse kohapealset levikut arvestades lisandub kindlasti veel haigestunuid.

Neljal inimesel puuduvad rahvastikuregistris elukohaandmed ning nelja inimese info on puudulik.

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo kutsus üles mõistvale suhtumisele. «Tahaksin kõigile südamele panna, et me hoiaks oma vanemat elanikkonda, ärge viige lapsi vanavanemate juurde ning paluge oma vanematel, vanavanematel kodus püsida,» ütles ta. «Oluline on hoida selget meelt ning hoolitseda oma ja enda lähedaste füüsilise ning vaimse tervise eest,» sõnas Jürilo.