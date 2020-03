VIDEO ⟩ Eesti piiri taga ootab kilomeetrite pikkune järjekord

Ikla piiripunkti koormus on suur ja Lääne politseiprefekt Kaido Kõplas sõnas, et ajakulu tekib andmebaaside ja täiendavate andmete kontrollimisega. Tema sõnul tegeletakse pikale järjekorrale lahenduste otsimisega. «Praegu me töötame selle nimel, et töökohti juurde luua ja siitsamast mõned rajad veel lahti teha,» ütles Kõplas «Aktuaalsele kaamerale».