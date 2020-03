Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

258 ametlikult nakatunut

Täna hommikuse seisuga on terviseamet kinnitanud Eestis 258 koroonaviirusesse nakatumise juhtu - eilne päev tõi juurde 33 uut positiivse testi andnud inimest . Tartumaal halgestunutest vajab kaks inimest praegu ka haiglaravi .

Eilsest on meil olemas ka teadmine ja kindlus, et kriisis tööta jäänud inimesed ei ole murega üksi, riik on neile lubanud katta vähemalt 70 protsenti sissetulekust.